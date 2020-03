En savoir plus sur Yann Barthes

Face à l’épidémie de Coronavirus, l’Italie a décidé de fermer toutes ses écoles et universités pendant un mois. Le pays espère ainsi circonscrire la propagation du virus et revenir rapidement à la normale. Ce plan radical peut-il arriver en France ? Va-t-on voir les écoles, crèches et universités fermées à cause du virus ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.