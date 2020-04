Le Moment de vérité – Coronavirus : tester tout le monde n’aurait « aucun sens », vraiment ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Au cours de son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a fait savoir que souhaiter l’ensemble de la population n’aurait « aucun sens ». Pourtant, ailleurs dans le monde, on recommande au contraire de tester massivement les populations. Peut-on et doit-on vraiment tester tout le monde ? A quoi servirait une campagne de dépistage massive ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.