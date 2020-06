Le Moment de vérité : derrière la réouverture des cafés, le spectre d’une crise économique d’ampleur existe toujours

En savoir plus sur Yann Barthes

Après plus de deux mois, les terrasses ont enfin pu rouvrir leurs portes à Paris. Dès minuit ce mardi matin, les clients étaient nombreux à se presser sur les chaises des cafés, bars et bistrots. Un vrai petit moment de plaisir pour les clients et pour les restaurateurs, qui ne signe pourtant pas la fin de la crise économique, bien au contraire. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.