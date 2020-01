Le Moment de vérité : Emmanuel Macron a-t-il tort de chouchouter les riches ?

Le cabinet Oxfam vient de rendre son rapport annuel sur les riches. Le constat, comme les années précédentes, est alarmant : les riches sont toujours plus riches, tandis que les pauvres sont toujours plus pauvres. En France, les 10% des plus riches possèdent 50% des richesses. Pour l’opposition, Emmanuel Macron est clairement responsable de cette réalité. Emmanuel Macron président des riches, un constat qui lui colle à la peau depuis le début de son quinquennat, mais qu’en est-il vraiment ? Faut-il chouchouter les grosses fortunes ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.

