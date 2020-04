Le Moment de vérité : Emmanuel Macron, convaincant père de la Nation ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis le début de son quinquennat, et à plus forte raison depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, Emmanuel Macron se place en « père de la Nation ». Celui qui doit guider, rassurer et sauver les Français. Pour se forger cette image, le président a instauré des symboles dès le soir de son investiture jusqu’à aujourd’hui. Mais convainc-t-il dans cette posture de père de la Nation ? On en parle avec Salhia Brakhlia.