Le Moment de vérité : et si l’immunité collective était la meilleure stratégie face au Covid-19 ?

Seuls 4 millions de Français seront immunisés contre le Coronavirus d’ici au 11 mai, date du début du déconfinement du pays. Bien trop peu pour atteindre « l’immunité collective » qui pourrait permettre d’endiguer l’épidémie de Covid-19 sur le territoire. En Europe, un seul pays a décidé de faire ce pari : la Suède. Chez nos voisins du nord, pas de confinement, les restaurants et lieux d’accueil du public sont ouverts, les écoles aussi. D’après les infectiologues suédois, avec cette stratégie, le pays pourrait atteindre l’immunité collective d’ici le mois de mai. Pourquoi cette stratégie n’a pas été choisie en France ? Aurait-elle vraiment été plus utile ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.