Le Moment de vérité : face aux incivilités, le Mont-Blanc se dote d’une "brigade blanche"

Le plus haut sommet d’Europe ressemble de plus en plus à une déchetterie sous la neige qu’à un paysage de carte postale. Très populaire, le Mont-Blanc est escaladé par 300 personnes par jour. Des alpinistes pas toujours prompts à ramasser leurs déchets et leurs encombrants avant de redescendre la montagne. Face à la multiplication de ces incivilités, le maire de Saint-Gervais a décidé de pousser un coup de gueule et lancé la création d’une « brigade blanche » censée contrôler les alpinistes.