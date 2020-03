Le Moment de vérité : François Fillon peut-il être le 1er Premier ministre à faire de la prison ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Après deux semaines d’audiences, le procès des époux Fillon arrivait à son terme de mercredi. Deux semaines pendant lesquelles les avocats de François et Penelope Fillon ont essayé de convaincre le Tribunal que l’épouse de l’ancien Premier ministre avait bel et bien travaillé pour son mari. A priori, sans grand succès. Mardi, le parquet national financier a frappé fort : il réclame 5 ans de prison, dont deux fermes, contre François Fillon et trois ans avec sursis contre son épouse. François Fillon pourrait devenir le premier Premier ministre à être envoyé en prison. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.