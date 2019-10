Le Moment de vérité : Isabelle et Patrick Balkany lourdement condamnés pour "blanchiment d’argent"

Le tribunal de Paris rendait ce vendredi 18 octobre son verdict dans le deuxième volet du procès Balkany. Il devait statuer sur les accusations de corruption et de blanchiment d’argent. Isabelle et Patrick Balkany ont été reconnus coupable de blanchiment d’argent. Ils écopent respectivement de quatre et cinq ans de prison ferme. Le tribunal a également décidé la confiscation de leurs biens immobiliers : le Moulin de Giverny, le riad de Marrakech et la villa Pamplemousse. Patrick Balkany écope également de 10 ans d’inéligibilité.

