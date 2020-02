Le Moment de vérité : le Coronavirus fait le bonheur des pro-frontières

En savoir plus sur Yann Barthes

Face à l’épidémie de Coronavirus en Italie, plusieurs responsables politiques réclament un contrôle renforcé voire une fermeture des frontières. Sans surprise, c’est surtout à droite et à l’extrême-droite – parmi ceux qui sont toute l’année pour les fermetures aux frontières – que la proposition est reprise. Eric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen en sont les premiers défenseurs. Au Salon de l’Agriculture, les équipes de Quotidien ont pu interroger la présidente du Rassemblement national et, en grattant un peu la surface, on comprend mieux pourquoi l’idée d’une fermeture des frontières séduit.