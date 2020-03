En savoir plus sur Yann Barthes

La propagation du Coronavirus en France peut-elle venir perturber les élections municipales des 15 et 22 mars prochain ? Mesures de confinement, interdiction des réunions de plus de 5000 personnes, autant d’obligations prises par l’État qui inquiètent les mairies et leurs candidats. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.