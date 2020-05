Le Moment de vérité : le futur du professeur Didier Raoult sera-t-il politique ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le futur du professeur Didier Raoult sera-t-il politique ? Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, le virologue est partout. Avec son traitement à la chloroquine – pourtant désavoué depuis par la communauté scientifique – il est devenu un symbole pour beaucoup de citoyens français et étrangers. Même Donald Trump ne jure plus que par l’hydroxychloroquine pour lui-même. Alors, faut-il s’imaginer que le professeur Didier Raoult puisse avoir des ambitions plus politiques que scientifiques à l’avenir ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.