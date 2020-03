Le Moment de vérité : les chiffres en Europe, des applaudissements pour les soignants, le point du Dr. Juvin, la situation des SDF et la solution pour ne plus trinquer seul

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant la crise du Coronavirus, Salhia Brakhlia s’occupe chaque jour de faire le point sur la situation. Elle partage les chiffres actualisés des cas et des décès en France et en Europe, revient sur l’intention d’Edouard Philippe d’instaurer un « état d’urgence sanitaire », on retrouve le Dr. Philippe Juvin pour prendre des nouvelles du personnel soignant et de la situation des hôpitaux. Et comme tous les jours, on termine avec une image drôle pour garder le moral.