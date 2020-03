Le moment de vérité : les chiffres en Europe, le témoignage d’une patiente guérie, l’Iran refuse l’aide américaine, …

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant la crise du Coronavirus en Europe, Salhia Brakhlia revient chaque soir sur l’évolution de la situation en France et chez nos voisins. Ce lundi, elle donne également la parole à Anne-Cyrille, atteinte du Coronavirus au début du mois de mars, elle est aujourd’hui tirée d’affaire. On ira ensuite faire le tour du monde des mesures prises pour endiguer l’épidémie : aux Etats-Unis, en Iran – l’un des pays les plus touchés au monde – mais aussi en Slovaquie. Et comme tous les soirs, pour garder un peu de moral, on termine par une image qui nous a fait sourire ce week-end.