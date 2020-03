Le Moment de vérité : les chiffres, la colère en région, l’allongement du confinement et l’inconscience des Spring-Breakers, …

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant la crise du Coronavirus, Salhia Brakhlia tient chaque jour un journal de la situation. Ce 19 mars, elle détaille les chiffres des malades et des décès en France et en Europe, elle revient sur la colère des régions face à l’afflux de Parisiens, elle décrypte l’inconscience des Spring-breakers américains, prêt à tout pour faire la fête malgré les conseils de confinement et la possibilité d’un confinement plus long en France. Enfin, on finit comme tous les jours par une image drôle.