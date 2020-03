Le Moment de vérité : les chiffres, le témoignage d’un médecin du Grand-Est, l’espoir de la chloroquine et un hommage à Manu Dibango

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant toute la crise du Coronavirus, Salhia Brakhlia dresse chaque soir le bilan de la situation en Europe et dans le monde. Ce mardi 24 février, elle fait le point sur les chiffres en France, mais aussi chez nos voisins italiens et espagnols très durement touchés par l’épidémie. On donne également la parole à Frédéric, SOS Médecins à Mulhouse, dans la région la plus touchée de France. On revient, aussi, sur l’espoir d’un traitement efficace à la chloroquine et on termine, en musique, par un hommage au musicien Manu Dibango, disparu ce mardi des suites du Coronavirus.