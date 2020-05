Le Moment de vérité : les coulisses de la visite très tendue d’Emmanuel Macron à la Pitié-Salpêtrière

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron s’est rendu samedi à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour rencontrer le personnel soignant. Si aucune caméra ni journaliste n’étaient invités sur place, plusieurs vidéos tournées par le personnel lui-même ont rapidement fuité sur les réseaux sociaux. Et c’est une rencontre particulièrement tendue qui a eu lieu entre le chef de l’Etat et les soignants. Excédés par la promesse d’une médaille, ils ont à nouveau réclamé plus de moyen pour l’hôpital français et une revalorisation de leurs salaires. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.