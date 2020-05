Le Moment de vérité : les ministres sur le terrain, une offensive médiatique bien orchestrée

En savoir plus sur Yann Barthes

Après deux mois de confinement pendant lesquels le mot d’ordre était « restez chez vous ou dans vos ministères », les membres du gouvernement sont plus que jamais de retour sur le terrain. Dans les transports, dans les entreprises, dans les écoles, ils et elles se sont succédé(e)s devant les caméras ces derniers jours. L’objectif : donner le sentiment d’une équipe mobilisée, sur le terrain, prête à relancer le pays. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.