Scène surréaliste lundi soir au cours du conseil municipal de Levallois-Perret : depuis sa cellule de la prison de la Santé, Patrick Balkany a annoncé à ses administrés sa candidature à sa réélection. Et d'ailleurs, il ne se prive pas de passer nombre de petits coups de fil à ses proches et aux habitants de Levallois-Perret, même depuis la prison. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.

