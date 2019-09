Vendredi 13 septembre, Patrick et Isabelle Balkany ont été respectivement condamnés à quatre et trois ans de prison ferme. Patrick Balkany a été immédiatement placé en détention. Son épouse Isabelle évite pour l’instant l’incarcération pour « raisons de santé ». De retour dans sa ville de Levallois-Perret, Isabelle Balkany a multiplié les apparitions et les déclarations à la presse.