Le professeur le plus controversé de la crise sanitaire actuelle a lancé une vaste contre-offensive médiatique cette semaine. Dans Paris Match et sur BFMTV, Didier Raoult a choisi de s’exprimer en longueur sur sa médiatistion et ses recherches pour espérer balayer les critiques, parfois virulentes, exprimées contre lui. On en parle dans le Moment de vérité de Salhia Brakhlia.