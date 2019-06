Mercredi s’est achevé le procès des époux Balkany. Accusés de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, Patrick et Isabelle Balkany encourent jusqu’à sept ans de prison ferme et dix ans d’inéligibilité. Leur procès s’est achevé par la plaidoirie de leur avocat, maître Eric Dupont-Moretti, qui a rappelé que les Balkany devaient être jugés de la même façon que des « justiciables ordinaires ».