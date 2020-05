Le Moment de vérité: où en est le déconfinement ?

En savoir plus sur Yann Barthes

La France se déconfinera-t-elle le 11 mai ? Annoncée par Emmanuel Macron le 13 avril dernier, la date du 11 mai devient de plus en plus hypothétique. Dans Le Parisien ce week-end, le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé que le confinement « pourrait » se poursuivre au-delà du 11 mai dans de nombreux départements. Concrètement, on en est où aujourd’hui, du plan de déconfinement ? On fait le point avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.