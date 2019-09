Vendredi 13 septembre, le tribunal de Paris rendra son verdict dans l’affaire des époux Balkany. Pour rappel, Isabelle et Patrick Balkany sont jugés pour « fraude fiscale », dans le premier volet d’une série de procès. On avait suivi les auditions durant toute la durée du procès, à trois jours du verdict, on s’est rendu à Levallois-Perret pour en parler avec Patrick Balkany.