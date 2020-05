Le Moment de vérité : plus de bise ni de poignée de mains, comment le Coronavirus a bouleversé les relations politiques

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec le Coronavirus, plus question de faire la bise à ses homologues, pas plus que de leur serrer la main. Plus possible non plus les démonstrations d’affection pendant les bains de foule. Sauf que la bise, comme la poignée de mains, sont des marqueurs importants dans la vie des personnalités politiques. Comment font-elles par temps de Covid-19 ? On en parle avec Salhia Brakhlia.