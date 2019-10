Le Moment de vérité : pour Emmanuel Macron, "éradiquer le SIDA d'ici 2030, c'est réaliste"

La ville de Lyon accueille la Conférence de reconstitution du Fonds national de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. En pratique c’est une conférence qui accueille des chefs d’États et de gouvernement, ainsi que des personnalités engagées dans la lutte contre le SIDA et les maladies. C’est la première fois que la France accueille cette réunion, sous l’égide d’Emmanuel Macron. Salhia Brakhlia est sur place, à Lyon, pour son Moment de vérité.

