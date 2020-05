Le Moment de vérité : pourquoi le plan de relance européen pourrait ne jamais aboutir ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Angela Merkel et Emmanuel Macron ont annoncé au cours d’une conférence de presse commune surprise un grand plan de relance européen à hauteur de 500 milliards d’euros. La décision, historique, a toutefois encore beaucoup de chemin à faire avant d’être adoptée par les membres de l’union européenne. Si certains pays, notamment les plus en difficultés après la crise du coronavirus, se réjouissent de ce plan de relance, d’autres sont plus réticents à payer pour les autres. Deux salles, deux ambiances, que nous explique Pascal Boniface, patron de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) au micro de Salhia Brakhlia.