Vendredi 13 septembre, le tribunal de Paris a condamné Patrick Balkany a 4 ans de prison ferme et son épouse, Isabelle Balkany, à trois ans de prison ferme pour « fraude fiscale ». Pourtant, les époux Balkany sont à ce jour toujours maire et première adjointe à la mairie de Levallois-Perret. Salhia Brakhlia nous explique pourquoi et comment c’est possible.