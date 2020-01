Le Moment de vérité : qui est Taha Bouhafs, journaliste ou militant ?

Vendredi soir, le journaliste Taha Bouhafs annonce sur Twitter qu’il assiste à une représentation au théâtre des Bouffes du Nord, à quelques sièges derrière Emmanuel Macron, lui aussi présent ce soir-là. L’information est rapidement reprise sur les réseaux sociaux et un groupe de manifestants décide de se rendre au théâtre pour tenter d'y pénétrer. Emmanuel Macron a été isolé quelques minutes avant de pouvoir rejoindre la salle et assister au spectacle jusqu’à la fin. Le président a quitté le théâtre sous les huées, une fois la pièce terminée. Le journaliste Taha Bouhafs, lui, a été interpellé et placé en garde à vue pendant 24h, provoquant une vive controverse sur les réseaux sociaux et dans les médias. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.

