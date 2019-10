Le Moment de vérité : retour à Châteaudouble, un an après l’installation de 104 migrants

Alors que l’Assemblée nationale organisait lundi 5 octobre un grand débat sur l’immigration, on a voulu retourner à Châteaudouble, ce petit village du Var qui a justement accueilli 104 migrants l’année dernière. Souvenez-vous, Marine Le Pen s’était rendue sur place pour dénoncer l’arrivée de ces migrants, mais avait dû vite faire demi-tour, la population étant peu disposée à l’accueillir. Un an plus tard, les équipes de Quotidien sont retournés sur place pour voir comment se passe l’intégration de cette centaine de personnes.

