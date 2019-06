Toute l’année, on a croisé beaucoup, beaucoup de monde en reportage. De Vladimir Poutine à Patrick Balkany, en passant par Antoine Griezmann ou Joachim Son-Forget. Mais celui qui a le plus marqué Salhia Brakhlia, c’est sans aucun doute le maire d’Hesdin. À 22 ans, l’élu divers droite a défrayé la chronique avec un nombre de boulettes plus que conséquents.