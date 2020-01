Le Moment de vérité – Ségolène Royal : y-a-t-il un RoyalGate ?

Dure semaine pour Ségolène Royal. On apprenait mardi 14 janvier que l’actuelle Ambassadrice des pôles s’était fait remonter les bretelles par le gouvernement après ses nombreuses sorties critiques sur la politique d’Emmanuel Macron. Plus tard dans la même journée, Ségolène Royal elle-même a annoncé son futur renvoi de son poste d’Ambassadrice des pôles. Ce mardi matin, nouveau coup dur : le parquet national financier a décidé l’ouverture d’une enquête afin de s’assurer que le budget alloué à Ségolène Royal pour son poste a bien été utilisé à cet escient. Sur les réseaux sociaux, l’ancienne ministre n’a pas caché sa colère. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.

