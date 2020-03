Le Moment de vérité : tensions et crispations à Lesbos face à l’arrivée de nouveaux migrants

En savoir plus sur Yann Barthes

La reprise des affrontements à Idlib, en Syrie, a amené plus de 22 000 réfugiés à quitter le pays. En 4 jours, près de 1300 personnes ont rejoint les îles grecques de Kos, Leros, Samos, Chios et Lesbos. Sur place, la tension est palpable entre les associations et ONG qui viennent en aide aux réfugiés et une partie de la population devenue hostile aux nouveaux arrivants. Baptiste Bril et Clément Duché se sont rendus sur l’île de Lesbos, ils témoignent de la situation sur place pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia.