Le Moment de vérité - Travail, séparatisme et indépendance nationale : ce qu’il fallait retenir de l’allocution d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s’est adressé aux Français dimanche 14 juin au cours d’une nouvelle allocution, la quatrième depuis le début de la crise du coronavirus. Le chef de l’Etat y a annoncé une accélération du déconfinement français. Les bars et restaurants pourront notamment rouvrir leurs portes et les écoliers, dans leur ensemble, pourront retrouver les bancs de l’école. On débriefe le discours d’Emmanuel Macron avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.