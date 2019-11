Le Moment de vérité : un an après, où en sont les habitants de la rue d’Aubagne à Marseille ?

Le 5 novembre 2018, deux immeubles insalubres de la rue d’Aubagne s’effondrent, faisant huit victimes. Ce drame a mis en lumière les conditions de logement de nombreux habitants, dans cette rue de Marseille, mais ailleurs dans la cité phocéenne et dans le reste de la France. Un an après, les équipes de Quotidien sont retournés sur place, à Marseille, pour suivre les habitants de la rue d’Aubagne et voir où en sont les promesses politiques.

