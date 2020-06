En savoir plus sur Yann Barthes

Edouard Philippe et Christophe Castaner étaient à Evry, au contact des forces de l’ordre, ce mardi 9 janvier. Dans le contexte actuel de dénonciation des violences policières, le Premier ministre à appeler au « respect » et à « la confiance » envers les policiers, dont il a également rappelé le devoir d’exemplarité. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.