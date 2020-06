Le Moment de vérité – Violences policières : peut-on comparer la France et les Etats-Unis ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Après la mort de George Floyd, un mouvement populaire sans précédent s’est soulevé aux Etats-Unis. Dans plus de 140 villes, les manifestations se poursuivent depuis près d’une semaine. En France, la situation a également beaucoup fait réagir, soulevant ici aussi la question des violences policières et du racisme parmi les forces de l’ordre. Mardi soir, un grand rassemblement de soutien à la famille d’Adama Traoré, mort au cours de son interpellation en 2016, a réuni plus de 20 000 personnes. Mais peut-on vraiment comparer les deux pays ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité.