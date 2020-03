Le Moment du bilan : Jill Biden, épouse et garde du corps sans peur de Joe Biden

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actualité qu’il fallait retenir cette semaine. Au programme de ce 6 mars: le procès des époux Fillon poursuit son cours au Tribunal de Paris, les députés turcs se battent en pleine Assemblée, le staff du candidat soutenu par le Rassemblement national a piqué un joli petit somme pendant le débat de LCI et la garde du corps de l’année s’appelle Jill Biden. C’est la femme du candidat démocrate Joe Biden et elle a repoussé des militantes de la cause animale pour qu’elles n’interrompent pas le discours de son mari.