Le Moment du bilan : Meghan et Harry esquivent les paparazzis... avec plus de paparazzis

Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le point sur les infos qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. Au programme de ce 24 janvier : Patrick Balkany trouve toujours le moyen de mettre son grain de sel à Levallois, malgré son incarcération, le vent de la semaine a été pris à Davos, Ségolène Royal est officiellement en campagne et Meghan Markle et le prince Harry se retrouvent encore plus exposés qu’avant.

En savoir plus sur Yann Barthes