Le moment intime de Kanye West et Bianca Censori dans un bateau

Le week-end dernier, Kanye West et sa femme, Bianca Censori, avaient choisi l’Italie et Venise afin de passer un peu de temps en amoureux. Une ville pourtant remplie de paparazzis qui ont capturé un moment particulièrement intime du couple sur un bateau. L’occasion de s’intéresser à un récent sondage de The Vacationner dans lequel on découvre le Top 5 des transports où les Américains ont déjà fait l’amour : l’avion le train, le bus, le taxi et enfin le bateau.