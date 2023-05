Le monde du jeu-vidéo est-il sexiste ?

La dernière enquête de l’Ifop révèle que le sexisme est bien présent dans le milieu du jeu vidéo : des stéréotypes sexistes sont plus répandus chez les joueurs que chez les non-joueurs et les gameuses subissent du harcèlement. Près de la moitié des “hardcore gameuses” disent avoir subi des insultes, des remarques méprisantes, des commentaires sur leur physique et une joueuse sur cinq a été menacée d’agression sexuelle. Pour autant, il ne faut pas stigmatiser la communauté des joueurs qui n’est pas exclusivement composée d’hommes. L’industrie du jeu-vidéo est la première industrie culturelle en France avec un marché à 5 milliards et demi d’euros par an, ce qui implique des responsabilités considérables. Une prise de conscience est à l’œuvre chez les concepteurs de jeux-vidéos qui mettent en avant davantage de personnages féminins, mieux scénarisés, moins sexualisés. Dans “Super Mario Bros. le film” actuellement au cinéma, la princesse Peach prend les armes pour sauver Luigi. Le jeu-vidéo commence même à dépasser la binarité : dans le best-seller “Cyberpunk 2077”, les joueurs peuvent personnaliser leur avatar de manière complètement libre : une vulve sur un personnage masculin ou un pénis sur un personnage féminin.