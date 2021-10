Le monde merveilleux de la réunion de la "majo"

Ce week-end, les jeunes les vrais étaient tous réunis pour la réunion de rentrée de la majorité, de la « majo » pour les intimes. La réunion où le monde est différent. Un monde merveilleux, un monde bienveillant où on vous appelle par votre nom en penchant la tête sur le côté. Un monde où tous les jours on fête l’amitié, un monde où les gros mots n’existent pas, où les engueulades n’arrivent jamais, un monde où on s’amuse, un monde de poésie, de métaphores, de promesses et d’histoires drôles. Bref, un monde meilleur, un monde jeune, un monde dynamique.