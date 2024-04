« Le murmure de la mer », immersion poignante au sein de l’Ocean Viking

Pour poursuivre ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau propose une bande-dessinée intitulée « Le murmure de la mer » de Hippolyte. L’immersion d’un dessinateur à bord de l’Ocean Viking, le navire humanitaire. Un ouvrage imposant car le narrateur nous raconte les moments passés sur le bateau mais également l’avant et l’après, ses doutes, ses pensées et aussi sa culpabilité. On y retrouve aussi des croquis semblables à des carnets de bord.

