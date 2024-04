Le mystérieux syndrome de La Havane qui touche des diplomates américains

Depuis plusieurs années, une maladie particulièrement mystérieuse appelée syndrome de La Havane touche des diplomates et espions américains. Après avoir enquêté de longs mois, trois médias internationaux pensent avoir trouver la clé du mystère. Pour CBS News, pas de doute, c’est la Russie qui se cache derrière tout cela. C’est à Cuba, en 2016, que des dizaines de diplomates américains ont commencé à se plaindre de symptômes étranges après avoir entendu un son assourdissant. Depuis, plus de 1500 ont été touchés. Un document qui prouverait l’implication d’une unité secrète russe dans cette affaire a été dévoilé. Malgré cela, le gouvernement américain se refuse toujours à accuser la Russie. Les médias russes, eux, parlent d’un « fake » et Joe Biden en a pris pour son grade.