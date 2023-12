Les adultes sont aussi mauvais à l'école que les ados et c'est comme ça depuis toujours

Yann Barthès axe ce mardi son fait du jour sur le classement PISA des élèves. Un classement, qui cette année, accable la France désormais en 23ème position, selon l’OCDE, notamment en mathématiques. Loin, très loin, du trio de tête constitué par Singapour, le Japon, et la Corée du sud. Et hasard du calendrier, le ministre de l’Education, avait convié ce mardi après-midi la presse dans le CDI d’un collège situé dans le XIXème arrondissement de Paris. Et à cette occasion, Gabriel Attal a sorti un nouveau « mot-valise » quelque peu novateur, le choc des savoirs. Et ce alors que les jeunes Français sont désormais classés 29ème en mathématiques, bien loin de leur précédente 15ème place. Mais cela fait plusieurs années que le niveau de nos élèves inquiète, notamment les journalistes. Un sujet récurrent dans les journaux télévisés au fil des années où les parents sont également testés sur leurs capacités en calcul mental, entre autres, souvent sans grande réussite.