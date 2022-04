Le « N’oubliez pas les paroles » All Stars spécial candidats, épisode 2

Depuis le début de la campagne présidentielle, nos douze candidats ont redoublé d’audace. Pour marquer les esprits et gagner des voix, ils ont enchaîné les punchlines et les petites phrases. En ces dernières heures de campagne officielle, Quotidien leur rend hommage avec un nouveau « N’oubliez par les paroles » All Stars spécial candidats.