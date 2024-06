Le Nouveau Front populaire joue l’unité face aux divergences

Ce week-end, les leaders du Nouveau Front Populaire ont dévoilé leur programme commun lors d’une conférence de presse perturbée par un collectif de lutte contre l’antisémitisme qui dénonce l’alliance avec LFI. Une façade d’unité rapidement brisée par les révélations sur 5 députés LFI dont Raquel Garrido, Alexis Corbière ou encore Danielle Simonnet, tous écartés des listes. Pour le premier meeting du NFP, François Ruffin et Clémentine Autain représenteront donc LFI. Plus consensuels que Jean-Luc Mélenchon ?

