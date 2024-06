Élections législatives : le Nouveau Front Populaire peut-il l’emporter ?

Il y a une semaine cette question paraissait incongrue et pourtant : face à un RN surpuissant et à une majorité présidentielle en perte de vitesse, la dynamique pourrait profiter à cette nouvelle alliance de gauche. Le camp d’Emmanuel Macron reste toujours 10 points derrière l’union des gauches et 15 points derrière le Rassemblement National. Jordan Bardella a donc carrément écarté la majorité présidentielle de la course. Son nouvel adversaire, c’est le Nouveau Front Populaire. Et ça, Emmanuel Macron ne l’avait clairement pas vu venir. Dans toute la majorité depuis quelques jours, c’est donc opération haro sur l’union des gauches.

