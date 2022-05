Le nouveau gouvernement, c’est pas pour maintenant

Elisabeth Borne a fait son premier déplacement de Première ministre ce jeudi 19 mai aux Mureaux, dans les Yvelines. Seule, puisque le nouveau gouvernement n’est toujours pas nommé. Une attente qui commence à mettre les journalistes sur les nerfs, mais pas que. Chez Les Républicains aussi, la situation se tend entre ceux qui pourraient être recrutés par la majorité et le patron du parti, Christian Jacob. Après des jours d’attentes et de vaines promesses, la NUPES a enfin dévoilé son programme pour les élections législatives. 650 propositions et quelques « nuances » sur des sujets qui coincent entre les partis.