Le « oui » massif des Vénézuéliens au référendum pour annexer le Guyana

Le Venezuela continue de lorgner sur le Guyana, petit Etat voisin. Comme on vous l’expliquait la semaine dernière, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a convoqué un référendum dans le but d’annexer les deux tiers du Guyana, nouvel eldorado mondial du pétrole, et qui fait lui partie du Commonwealth. Et les résultats sont sans appel, 95% de « oui ». Dans la foulée, l’homme politique a procédé à la publication d’une nouvelle carte du pays avec la région de l’Essequibo, ajoutée. De l’autre côté de la frontière, on ne l’entend pas de cette oreille, et les Etats-Unis sont montés au créneau pour défendre le Guyana. Ils ont notamment annoncé des exercices militaires aériens au-dessus du pays. Le président brésilien, Lula, a lui envoyé 2000 hommes à la frontière avec le Guyana. Nicolas Maduro tente déjà d’annexer ses hydrocarbures. Il a notamment lancé une deadline ce mercredi lors d’un discours à Caracas, la capitale du pays.